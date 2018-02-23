Фруктовый чай оказался ядом: Учёные установили вредность напитка

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Фруктовый чай оказался ядом: Учёные установили вредность напитка

Почему не стоит пить фруктовый чай?

В Иерусалиме учёные нашли древний библейский артефакт: Кому из Книги Книг принадлежала находка?

От Редактора

В Иерусалиме учёные нашли древний библейский артефакт: Кому из Книги Книг принадлежала находка?

Оказалось, что Библия, это настольная книга учёных.

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| | Сексолог объясняет популярность сексуальности известных женщин у мужчин

Сексолог объясняет популярность сексуальности известных женщин у мужчин

Вчера, 19:59
Модель из Бобруйска Настя Рыбка вызывает сильный интерес у мужчин. Ранее она стала участницей секс-скандала, в котором была задействована личность российского олигарха Олега Дерипаски. Сексологи опровергают «феномен Рыбки».

Сексолог объясняет популярность сексуальности известных женщин у мужчин

 

Всех интересует, в чём же состоит «феномен Рыбки», который так привлекает мужчин. Но сексолог Александр Коломийчук упростил повышенный интерес тем, что модельная внешность – это уже повод увлечься девушкой. Анастасия молода, хороша собой, возможно, имеет профессиональные навыки и особые сексуальные техники, умеет обращаться с клиентом, и уверена в себе и своей внешности.

Об увлечении олигарха семейный психолог считает, что он мог влюбиться в девушку, заинтересоваться её особой не только в сексуальных целях. Особенно психотерапевт обратил внимание на то, что мужчин привлекают известные женщины, которые стали предметом восхищения или просто знаменитой особой. Поэтому, фотографии красивой девушки начали вызывать большой интерес, когда девушка стала знаменитой как Рыбка.

Если олигарх простит девушку, то ей удастся сделать карьеру и стать более известной личностью. Но пока это остаётся загадкой для всех.
Дарья Дмитриева
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