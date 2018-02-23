Илон Маск отправил в космос тайный груз: Машина, манекен и чёрный ящик?

Компания SpaceX отправила в космос тайный груз, нахождение которого в машине Илона Маска не афишировалось. Плановый запуск ракеты Falcon Heavy доставил на орбиту не только автомобиль Tesla и его водителя, но и кое-что ещё.





Весь мир с замиранием сердца следил за запуском компанией Илона Маска ракеты Falcon Heavy с необычным грузом на борту. Красный автомобиль руководителя SpaceX с манекеном-водителем за рулём и музыка в салоне стали почти символом 2018 года. Однако, как стало известно, в другие миры отправилось ещё и послание внеземным цивилизациям. Весь мир с замиранием сердца следил за запуском компанией Илона Маска ракеты Falcon Heavy с необычным грузом на борту. Красный автомобиль руководителя SpaceX с манекеном-водителем за рулём и музыка в салоне стали почти символом 2018 года. Однако, как стало известно, в другие миры отправилось ещё и послание внеземным цивилизациям.





Илон Маск, которого большинство учёных современности называло мечтателем, на деле доказал, что нет ни чего не возможного и всё можно осуществить, если захотеть и работать в этом направлении. «Чёрным ящиком», который полетел в космос оказался диск с записью фантастической саги «Фонд» Исаака Азимова. Срок службы носителя информации рассчитан на 14 миллиардов лет, что больше возраста нашей Вселенной. Уникальны и другие технологические показатели электронного «письма», диск сделан из кварца и в диаметре составляет всего 2,5 см и подобный носитель может вмещать до 360 терабайт информации.





В смелые планы руководителя SpaceX и создателя Falcon Heavy входит и дальнейшие подобные «посылки» для возможных жителей Вселенной. После удачного отлёта диска с фантастическим фильмом, Илон Маск планирует запустить к звёздам более подробную информацию о человеческой цивилизации, не смотря на предупреждения различных известных светил науки нашей планеты. Бизнесмен из США уверен, что такой мультинациональной цивилизации, как наша, необходимо развиваться дальше и продолжать искать и активно общаться с жителями других планет.





Тем временем такие светила и популяризаторы науки, как Стивен Хокинг считают отправление информации о землянах в космос одной из фатальных ошибок. Физик-теоретик, к примеру, считает, что чем больше пришельцы будут знать о нас, тем легче им будет захватить Землю и поработить её обитателей.





Солидарны с физиком-теоретиком из Великобритании и группа астрономов из Германии, которые тоже считают подобную затею учёных потенциально опасной. Ранее и группа SETI призывала рвущихся в космос представителей Земли «сидеть тихо и не высовываться, чтобы нас не заметили». Есть и такие, которые уверены, что послания уже получены и учёным стоит ожидать ответ, который ни в коем случае нельзя открывать и расшифровывать. Поклонники этой версии считают, что разумная цивилизация из другого мира обязательно пошлёт землянам вирус, который наша наука не сможет распознать и невидимый враг всех уничтожит. Солидарны с физиком-теоретиком из Великобритании и группа астрономов из Германии, которые тоже считают подобную затею учёных потенциально опасной. Ранее и группа SETI призывала рвущихся в космос представителей Земли «сидеть тихо и не высовываться, чтобы нас не заметили». Есть и такие, которые уверены, что послания уже получены и учёным стоит ожидать ответ, который ни в коем случае нельзя открывать и расшифровывать. Поклонники этой версии считают, что разумная цивилизация из другого мира обязательно пошлёт землянам вирус, который наша наука не сможет распознать и невидимый враг всех уничтожит.



