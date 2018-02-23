Фруктовый чай оказался ядом: Учёные установили вредность напитка

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Фруктовый чай оказался ядом: Учёные установили вредность напитка

Почему не стоит пить фруктовый чай?

В Иерусалиме учёные нашли древний библейский артефакт: Кому из Книги Книг принадлежала находка?

От Редактора

В Иерусалиме учёные нашли древний библейский артефакт: Кому из Книги Книг принадлежала находка?

Оказалось, что Библия, это настольная книга учёных.

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| | Созданный механизм помог роботу различать различные предметы

Созданный механизм помог роботу различать различные предметы

Сегодня, 17:34
Новый механизм помогает роботам различать всевозможные предметы во время работы. Разработка принадлежит научным сотрудникам Массачусетского технологического института.

Созданный механизм помог роботу различать различные предметы

 

Роботизированные системы становятся все более практичными в современное время. Их с успехом внедряют в работу на заводах, что существенно воздействует на уровне производства - выпускаемая продукция становится намного качественнее. Одним из самых значимых недостатков роботов является их неумение перемещать предметы разной формы и их различать. Специалисты из США решили исправить этот минус и создали новую технологию.

Далее научные сотрудники института провели исследование, результат которого продемонстрировал, что при помощи данного алгоритма робот может оперативно перемещать разные предметы и различать их, благодаря своему визуальному восприятию, чего ранее не удавалось добиться.
Никита Готский
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