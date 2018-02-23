Созданный механизм помог роботу различать различные предметы

Новый механизм помогает роботам различать всевозможные предметы во время работы. Разработка принадлежит научным сотрудникам Массачусетского технологического института.

Никита Готский

Роботизированные системы становятся все более практичными в современное время. Их с успехом внедряют в работу на заводах, что существенно воздействует на уровне производства - выпускаемая продукция становится намного качественнее. Одним из самых значимых недостатков роботов является их неумение перемещать предметы разной формы и их различать. Специалисты из США решили исправить этот минус и создали новую технологию.Далее научные сотрудники института провели исследование, результат которого продемонстрировал, что при помощи данного алгоритма робот может оперативно перемещать разные предметы и различать их, благодаря своему визуальному восприятию, чего ранее не удавалось добиться.