Искусственная шерсть белого медведя скрыла кролика от тепловизора

Китайские специалисты сумели создать ткань, обладающую термоизоляционными свойствами, которая состоит из пористых фиброволокон, аналогичных по строению с шерстью белых медведей. С помощью данного материала учёным удалось «обмануть» тепловизор.

Группа китайских специалистов опубликовала свою научную работу в именитом издании Advanced Materials, в которой они поведали о том, что на создание данной ткани их вдохновили полярные животные, способные подолгу сохранять тепло благодаря структуре своей шерсти. Разработанный материал был протестирован с помощью тепловизора и кролика, который был невидим для прибора, когда животное накрыли данной тканью.

Александр Вест

Эксперты заметили, что полярных медведей довольно сложно засечь даже с помощью тепловизора из-за их шерсти, обладающей удивительным свойством изолировать тепло. При создании данного инновационного материала китайские учёные протягивали тончайшую струю водного вязкого раствора, которая вытекала из резервуара, через область с необычайно низкой температурой. Из-за холода на полученном материале образовывались кристаллы льда, создавая пористую структуру, которая бережно сохранялась, когда волокно высушивали.