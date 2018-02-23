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В Иерусалиме учёные нашли древний библейский артефакт: Кому из Книги Книг принадлежала находка?

От Редактора

В Иерусалиме учёные нашли древний библейский артефакт: Кому из Книги Книг принадлежала находка?

Оказалось, что Библия, это настольная книга учёных.

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| | Искусственная шерсть белого медведя скрыла кролика от тепловизора

Искусственная шерсть белого медведя скрыла кролика от тепловизора

Сегодня, 17:15
Китайские специалисты сумели создать ткань, обладающую термоизоляционными свойствами, которая состоит из пористых фиброволокон, аналогичных по строению с шерстью белых медведей. С помощью данного материала учёным удалось «обмануть» тепловизор.

Искусственная шерсть белого медведя скрыла кролика от тепловизора

 

Группа китайских специалистов опубликовала свою научную работу в именитом издании Advanced Materials, в которой они поведали о том, что на создание данной ткани их вдохновили полярные животные, способные подолгу сохранять тепло благодаря структуре своей шерсти. Разработанный материал был протестирован с помощью тепловизора и кролика, который был невидим для прибора, когда животное накрыли данной тканью.

Искусственная шерсть белого медведя скрыла кролика от тепловизора

 

Эксперты заметили, что полярных медведей довольно сложно засечь даже с помощью тепловизора из-за их шерсти, обладающей удивительным свойством изолировать тепло. При создании данного инновационного материала китайские учёные протягивали тончайшую струю водного вязкого раствора, которая вытекала из резервуара, через область с необычайно низкой температурой. Из-за холода на полученном материале образовывались кристаллы льда, создавая пористую структуру, которая бережно сохранялась, когда волокно высушивали.
Александр Вест
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