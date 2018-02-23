Учёные выяснили, как правильно надо какать

Учёные из США сделали необычное заявление по поводу того, как надо правильно справлять нужду в туалете. Они выяснили, что 99% какают неправильно, и делать это необходимо голышом.

Вещий Олег

Всего 1% населения Земли справляет нужду по большому без одежды на теле. В основном это жители малоразвитых стран, проживающих в племенах. Сами же дерматологи из США акцентировали внимание на том, что у такого метода есть ряд преимуществ. Во-первых, человек, какающий голышом, чувствует себя более комфортно. Не придётся держать рубашку, футболку или поправлять джинсы. Дерматологи считают, что в таком состоянии человек чувствует определённое облегчение.Кроме того, не придётся возиться с ремнём или же переживать, что фекалии попадут не туда. Американские дерматологи подчеркнули, что такой способ приносит пользу коже, ведь она значительно отдыхает от одежды. Как правило, у людей, какающих голышом, нет раздражений в области ягодиц. Психологи же утверждают, что такой способ помогает избавиться от страха передвигаться голышом, что полезно при половом акте с представителями противоположного пола. Метаболизм улучшается, обмен веществ происходит без сбоев, ведь ремень не давит сильно на живот. Все эти рекомендации предоставили учёные из Дерматологического центра Клифорда в США.