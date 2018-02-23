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| | Уфологи: Мимо спутника NASA пролетел НЛО

Уфологи: Мимо спутника NASA пролетел НЛО

Сегодня, 16:44
Уфолог под ником Streetcap1 заявил, что рядом со спутником NASA пролетел корабль пришельцев. Дискообразный объект на несколько мгновений заслонил Солнце, а затем также внезапно исчез с камеры наблюдения.

Уфологи: Мимо спутника NASA пролетел НЛО

 

Уфологи в очередной раз заявили о появлении НЛО. Пользователь Streetcap1 обнародовал видео, на котором он комментирует появление странного объекта около спутника NASA, запись агентства была сделана в феврале. Исследователь паранормальных явлений уверен, что аппарат запечатлел транспорт представителей внеземных цивилизаций, причем сделал это довольно четко.

 

Мнения пользователей Сети разделились. Некоторые безоговорочно поверили в предположение с НЛО, поскольку форма его действительно плоская. Другие же сомневаются в природе странного объекта. Один из комментаторов отметил, что возле спутника, скорее всего, пролетел астероид, так как они могут иметь любую форму и часто пролетают в орбитальной зоне Земли.
Виктория Озерова
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