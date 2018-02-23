Ученые установили истинную историю происхождения лошади Пржевальского

По мнению ученых, лошади Пржевальского являются не последними выжившими предками домашней лошади, а всего лишь одичавшие потомки первых прирученных домашних лошадей.

Пелагея Лебединская

Ученые из университета Копенгагена в Дании в ходе длительных исследований лошадей Пржевальского установили, что эта порода скорее всего - предки первых прирученных людьми лошадей, которые сбежали от своих хозяев в степи и со временем одичали. Эти выводы эксперты сделали после того, как им были предоставлены ДНК, которые достали из останков древней лошади. Ученые тщательно изучили эти ДНК и сопоставили их с ДНК других найденных в разных местах одомашненных лошадей того времени. Оказалось, что ДНК всех животных совпали, а это означает, что порода Пржевальского не может быть, как ранее считали, единственными выжившими дикими предками современной лошади, а всего лишь одомашненная лошадь, сбежавшая из дому на лоно природы и со временем одичавшая.Свое название этот вид лошадей получил еще в далеком 1878 году, когда Николай Михайлович Пржевальский привез из Центральной Азии шкуру и череп дикой лошади в Санкт-Петербург, в Зоологический музей. В процессе обследования было выяснено, что останки принадлежат неизвестному в те времена миру виду лошадей и назвали их в честь Николая Михайловича - лошадь Пржевальского.