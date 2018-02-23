Археологи из Сибири нашли курильницу скифов в Крыму

Специалисты из Сибири обследовали участки строительства федеральной трассы «Таврида» в Крыму. Археологи обнаружили полуразрушенный древний могильник. В погребении находилась хорошо сохранившаяся курильница конца IV – начала III века до нашей эры.

Виктория Озерова

Сибирские археологи исследовали территорию будущей федеральной трассы. «Таврида» будет пролегать в Крыму. Там они обследовали древнее погребение скифских времен, которое было разрушено в ходе Великой отечественной войны. Специалисты не надеялись там что-то найти, но обнаружили хорошо сохранившуюся древнюю курильницу. Поблизости находились два наконечника дротиков, игральные кости из зубов, бисер и кусочек золотой подвески.Археологи уверены, что находка доказывает, что скифы общались между собой, несмотря на тысячи километров расстояния. Подобную курильницу обнаружили 70 лет назад в Горном Алтае. Сейчас этот объект хранится в Эрмитаже.