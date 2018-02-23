Фруктовый чай оказался ядом: Учёные установили вредность напитка

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Фруктовый чай оказался ядом: Учёные установили вредность напитка

Почему не стоит пить фруктовый чай?

В Иерусалиме учёные нашли древний библейский артефакт: Кому из Книги Книг принадлежала находка?

От Редактора

В Иерусалиме учёные нашли древний библейский артефакт: Кому из Книги Книг принадлежала находка?

Оказалось, что Библия, это настольная книга учёных.

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| | Учёные: На Земле проживают порядка 7000 инопланетян

Учёные: На Земле проживают порядка 7000 инопланетян

Сегодня, 15:43
Согласно недавнему исследованию, опубликованному в журнале Astronomy, на Земле находится более 7000 пришельцев. Все они – это внеземные существа, которые прилетели с экзопланет, обнаруженных летом 2017 года.

Учёные: На Земле проживают порядка 7000 инопланетян

 

Учёным удалось тогда найти во Вселенной порядка 3700 планет. Считается, что около сотни из них населены пришельцами. По мнению уфологов, с орбиты Kepler-1625 на Землю лишь за последние 50 лет прибыли более 1000 пришельцев. У каждого из инопланетян есть отличительная особенность во внешности. Это в основном касается исключительно черепа и брюшной области. Охотники за НЛО уверены, что часть пришельцев не может приспособиться к жизни на Земле, поэтому им приходится покидать планету. Несмотря на это, есть большая вероятность, что жизнь на других планетах всё же существует.

Из-за этого уфологи и многие астрономы исследуют планеты во Вселенной с надеждой, что будут найдены доказательства жизни, и, по мнению учёных, всего на нашей планете свыше 7000 пришельцев. Большинство из них сосредоточены в экономически развитых странах как США, Китай, Япония, а также Германия, Франция и Британия. При этом, в различных штатах Северной Америки уфологам удавалось чаще всего наблюдать НЛО в небе или же находить доказательства существования инопланетян. Уфологи считают, что первые пришельцы прибыли на Землю во времена Древнего Египта, но подтверждений на данный момент этому не поступало.
Вещий Олег
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