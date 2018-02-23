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В Иерусалиме учёные нашли древний библейский артефакт: Кому из Книги Книг принадлежала находка?

От Редактора

В Иерусалиме учёные нашли древний библейский артефакт: Кому из Книги Книг принадлежала находка?

Оказалось, что Библия, это настольная книга учёных.

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| | Неандертальцы оказались авторами древнейших в Европе рисунков

Неандертальцы оказались авторами древнейших в Европе рисунков

Сегодня, 15:43
Именитое издание Science опубликовало статью, авторами которой стали учёные, представляющие Германию и Великобританию. В ней доказано, что неандертальцы являются авторами самых древних рисунков, обнаруженных на территории Европы.

Неандертальцы оказались авторами древнейших в Европе рисунков

 

Международная группа учёных, которую возглавил Алистер Пайк, провела тщательный анализ наскальной живописи, найденной ранее в трёх пещерах на территории Испании. Результаты подробного анализа показали, что обнаруженным образцам наскальной живописи более 115 тысяч лет, что делает их древнейшими рисунками, которые когда-либо были найдены на территории современной Европы. Ранее учёные считали неандертальцев расой с неразвитыми умственными способностями, а предыдущий рекорд по возрасту образцов живописи принадлежал кроманьонцам.

Неандертальцы оказались авторами древнейших в Европе рисунков

 

Учёные полагают, что у неандертальцев были основаны зачатки культуры, так как найденные образцы живописи свидетельствуют об их способности к выражению мыслей и чувств через символическое изобразительное искусство.
Александр Вест
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