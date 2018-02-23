Неандертальцы оказались авторами древнейших в Европе рисунков

Именитое издание Science опубликовало статью, авторами которой стали учёные, представляющие Германию и Великобританию. В ней доказано, что неандертальцы являются авторами самых древних рисунков, обнаруженных на территории Европы.

Международная группа учёных, которую возглавил Алистер Пайк, провела тщательный анализ наскальной живописи, найденной ранее в трёх пещерах на территории Испании. Результаты подробного анализа показали, что обнаруженным образцам наскальной живописи более 115 тысяч лет, что делает их древнейшими рисунками, которые когда-либо были найдены на территории современной Европы. Ранее учёные считали неандертальцев расой с неразвитыми умственными способностями, а предыдущий рекорд по возрасту образцов живописи принадлежал кроманьонцам.

Александр Вест

Учёные полагают, что у неандертальцев были основаны зачатки культуры, так как найденные образцы живописи свидетельствуют об их способности к выражению мыслей и чувств через символическое изобразительное искусство.