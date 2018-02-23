Фруктовый чай оказался ядом: Учёные установили вредность напитка

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Фруктовый чай оказался ядом: Учёные установили вредность напитка

Почему не стоит пить фруктовый чай?

В Иерусалиме учёные нашли древний библейский артефакт: Кому из Книги Книг принадлежала находка?

От Редактора

В Иерусалиме учёные нашли древний библейский артефакт: Кому из Книги Книг принадлежала находка?

Оказалось, что Библия, это настольная книга учёных.

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| | Под спортзалом школы в Турку нашли средневековый город

Под спортзалом школы в Турку нашли средневековый город

Сегодня, 15:39
В Турку под спортзалом местной школы нашли город времен Средних веков. Обнаружить удивительную находку удалось во время капитального ремонта.

Под спортзалом школы в Турку нашли средневековый город

 

Занимаясь проведением капремонта в среднем учебном заведении, под полом спортзала в Турку нашли средневековое помещение. Раритет впечатлил людей своим уровнем сохранности, а также масштабами. Археологи пришли в удивление, когда узнали, что фундамент сберегся довольно хорошо. Раскопки дали представление о разных комнатах и подвальных корпусах. Ученые обрадованы находке, ведь, как правило, удается обнаружить незначительные части домов, но в это раз им повезло - теперь эксперты станут изучать целые лестницы и коридоры.

Школа, где проходят раскопки, основана в XIII веке и является шведоязычной гимназией. Учебное заведение находится в здании, построенном в помещении реконструированного после пожара 1827 года. Тогда большая часть города была разрушена и оказалась под землей.
Никита Готский
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