Под спортзалом школы в Турку нашли средневековый город

В Турку под спортзалом местной школы нашли город времен Средних веков. Обнаружить удивительную находку удалось во время капитального ремонта.

Никита Готский

Занимаясь проведением капремонта в среднем учебном заведении, под полом спортзала в Турку нашли средневековое помещение. Раритет впечатлил людей своим уровнем сохранности, а также масштабами. Археологи пришли в удивление, когда узнали, что фундамент сберегся довольно хорошо. Раскопки дали представление о разных комнатах и подвальных корпусах. Ученые обрадованы находке, ведь, как правило, удается обнаружить незначительные части домов, но в это раз им повезло - теперь эксперты станут изучать целые лестницы и коридоры.Школа, где проходят раскопки, основана в XIII веке и является шведоязычной гимназией. Учебное заведение находится в здании, построенном в помещении реконструированного после пожара 1827 года. Тогда большая часть города была разрушена и оказалась под землей.