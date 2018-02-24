В США провели испытания сверхтяжелой ракеты на рекордной мощности

Американская частная компания Aerojet Rocketdyne снова испытала двигатель для сверхтяжелой ракеты. Устройство тестировалось на предельной мощности в течение 50 секунд посредством и проходило огневые испытания.

Дарья Светозарова

О проведении испытаний проинформировал портал американского Космического агентства. Отмечается, что эта проверка была уже третьей по счету. Ее проводили для установки RS-25. Агрегат во время тестирования выдержал нагрузку превышающую 100%, если учитывать стандартные показатели, превышение составило 13%. Данный мотор будет установлен на сверхтяжелую ракету SLS, запуск которой планируется совершить уже в 2020 году.Подобные системы конструировали на Space Shuttle. Тогда понадобилось три подобных мотора. Однако новые ракеты требуют двигателей, которые будут усилены инновационными методиками контроля. Предусматривается более высокая тяга и модернизированная панель управления.