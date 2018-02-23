Фруктовый чай оказался ядом: Учёные установили вредность напитка

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Фруктовый чай оказался ядом: Учёные установили вредность напитка

Почему не стоит пить фруктовый чай?

В Иерусалиме учёные нашли древний библейский артефакт: Кому из Книги Книг принадлежала находка?

От Редактора

В Иерусалиме учёные нашли древний библейский артефакт: Кому из Книги Книг принадлежала находка?

Оказалось, что Библия, это настольная книга учёных.

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| | В США построят катапульту для запуска грузов в космос

В США построят катапульту для запуска грузов в космос

Вчера, 23:30
Американская стартап-компания SpinLaunch построит катапульту для запуска в космос всевозможных грузов. Стоимость необычного проекта составляет 30 миллионов долларов.

В США построят катапульту для запуска грузов в космос

 

Руководители компании прежде реализовали другой стартап - Titan Aerospace. Он специализируется на создании беспилотных элементов, которые способны функционировать на солнечной энергии. Теперь инженеры хотят построить устройство для запуска в космическое пространство грузов.

Эта новинка станет работать на кинетической энергии центрифуги, развивающей огромную скорость в вакууме. Катапульта не требует горючего, в связи с чем запуски во внеземное пространство обойдутся намного экономнее. Например, компания Илона Маска требует 100 миллионов долларов за запуск одной ракеты, тогда как стартап SpinLaunch - $100 000.
Никита Готский
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