В США построят катапульту для запуска грузов в космос

Американская стартап-компания SpinLaunch построит катапульту для запуска в космос всевозможных грузов. Стоимость необычного проекта составляет 30 миллионов долларов.

Никита Готский

Руководители компании прежде реализовали другой стартап - Titan Aerospace. Он специализируется на создании беспилотных элементов, которые способны функционировать на солнечной энергии. Теперь инженеры хотят построить устройство для запуска в космическое пространство грузов.Эта новинка станет работать на кинетической энергии центрифуги, развивающей огромную скорость в вакууме. Катапульта не требует горючего, в связи с чем запуски во внеземное пространство обойдутся намного экономнее. Например, компания Илона Маска требует 100 миллионов долларов за запуск одной ракеты, тогда как стартап SpinLaunch - $100 000.