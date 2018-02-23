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В Иерусалиме учёные нашли древний библейский артефакт: Кому из Книги Книг принадлежала находка?

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Оказалось, что Библия, это настольная книга учёных.

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| | Ученые: Переселенцы быстро вытеснили строителей Стоунхенджа из древней Британии

Ученые: Переселенцы быстро вытеснили строителей Стоунхенджа из древней Британии

Сегодня, 12:59
Британские исследователи выяснили, почему коренное население древней Британии было так быстро вытеснено переселенцами. Для этого ученые взяли образцы генома четырех сотен древних европейцев и провели необходимые анализы. Результаты изысканий сотрудники опубликовали на страницах издания Nature.

Ученые: Переселенцы быстро вытеснили строителей Стоунхенджа из древней Британии

 

Для изучения брались образцы генома европейцев эпохи неолита. Часть из них принадлежала к бронзовому, а часть к меднокаменному веку. 226 представителей древней цивилизации имели отношение к традиции создания колоколовидных кубков, распространившейся по территории Западной и Центральной Европы за семь столетий. Такое быстрое с точки зрения науки распространение объясняли переселенческим фактором или даже экспансией.

Однако новое исследование продемонстрировало, что в генной структуре жителей Британии почти не осталось следов тех, кто строил легендарный Стоунхендж. Переселенцы заменили своим геномом 90% генотипа коренных жителей острова. Также выяснилось, что производители знаменитой колоколовидной керамики не состояли в родстве с коллегами из других территорий (Пиреней, стран Центральной Европы). Отсюда следует, что технология распространялась не с помощью миграции, а другими методами.
Дарья Светозарова
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