Ученые: Переселенцы быстро вытеснили строителей Стоунхенджа из древней Британии

Британские исследователи выяснили, почему коренное население древней Британии было так быстро вытеснено переселенцами. Для этого ученые взяли образцы генома четырех сотен древних европейцев и провели необходимые анализы. Результаты изысканий сотрудники опубликовали на страницах издания Nature.

Дарья Светозарова

Для изучения брались образцы генома европейцев эпохи неолита. Часть из них принадлежала к бронзовому, а часть к меднокаменному веку. 226 представителей древней цивилизации имели отношение к традиции создания колоколовидных кубков, распространившейся по территории Западной и Центральной Европы за семь столетий. Такое быстрое с точки зрения науки распространение объясняли переселенческим фактором или даже экспансией.Однако новое исследование продемонстрировало, что в генной структуре жителей Британии почти не осталось следов тех, кто строил легендарный Стоунхендж. Переселенцы заменили своим геномом 90% генотипа коренных жителей острова. Также выяснилось, что производители знаменитой колоколовидной керамики не состояли в родстве с коллегами из других территорий (Пиреней, стран Центральной Европы). Отсюда следует, что технология распространялась не с помощью миграции, а другими методами.