В Ростове археологи нашли парное захоронение мужа-воина и жены

В Ростове археологи обнаружили парное захоронение женщины и мужчины. Останки найдены на распутье улиц Чехова и Соколова.

Никита Готский

По имеющимся данным ученых-археологов, пока невозможно точно сказать точно, кем являлись эти люди друг другу. Согласно одной из гипотез, вероятно, это муж и жена, которые скончались почти одновременно. Необходимо отметить, что парное захоронение для донских меотов, живших во втором столетии до нашей эры, считаются в научном мире огромной редкостью. За продолжительное время раскопок данный склеп нашли впервые. Возле мужчины находилось его боевое оружие, а рядом с женщиной украшения.Прежде на территории Ростова археологи обнаружили могилу древней богатой женщины, одетой в наряд невесты. Согласно данным ученых, девушка умерла 3700 лет назад, а такого хорошо сохранившегося склепа еще не приходилось находить в регионе. В гробнице эксперты увидели украшения и раковины с берегов Индийского океана.