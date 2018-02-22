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| | Финские ученые нашли у слонов индивидуальные черты характера

Финские ученые нашли у слонов индивидуальные черты характера

Вчера, 23:08
Финским биологам удалось обнаружить индивидуальные черты характера, присущие человеку, у азиатских слонов. Животные тесно работали с людьми на работах по лесозаготовке.

Финские ученые нашли у слонов индивидуальные черты характера

 

Финские биологи, исследовавшие поведение азиатских слонов, которые бок о бок работали с людьми на заготовке леса, обозначили три основные черты этих животных: агрессивность, внимательность, социальность. Изучив стиль поведения 257 слонов, ученые пришли к выводу, что данные черты не связаны с полом животного.

Современная наука считает, что, для обладания личными характеристиками поведения, у животного должны в достаточной мере быть развиты когнитивные способности. Этими способностями как раз и отличились слоны, а знания о том, что у каждого из них может быть свой индивидуальный характер поведения, помогут разработать наиболее эффективную стратегию создания благоприятных условий для размножения и ухода за этими животными.

Предыдущее исследования также определили, что среди коров есть пессимисты и оптимисты. Кроме того, личностные черты есть и у рыб: акулы наиболее смелые из всех рыб.
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