Финские ученые нашли у слонов индивидуальные черты характера

Финским биологам удалось обнаружить индивидуальные черты характера, присущие человеку, у азиатских слонов. Животные тесно работали с людьми на работах по лесозаготовке.

Финские биологи, исследовавшие поведение азиатских слонов, которые бок о бок работали с людьми на заготовке леса, обозначили три основные черты этих животных: агрессивность, внимательность, социальность. Изучив стиль поведения 257 слонов, ученые пришли к выводу, что данные черты не связаны с полом животного.Современная наука считает, что, для обладания личными характеристиками поведения, у животного должны в достаточной мере быть развиты когнитивные способности. Этими способностями как раз и отличились слоны, а знания о том, что у каждого из них может быть свой индивидуальный характер поведения, помогут разработать наиболее эффективную стратегию создания благоприятных условий для размножения и ухода за этими животными.Предыдущее исследования также определили, что среди коров есть пессимисты и оптимисты. Кроме того, личностные черты есть и у рыб: акулы наиболее смелые из всех рыб.