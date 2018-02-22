Один из участников «группы Дятлова» мог остаться жив

В СМИ появились сведения, что один из «группы Дятлова», погибшей в 1959 году, мог выжить. Выдвигаются версии, что выживший участник экспедиции мог также уехать за границу, где живет и по сей день.

В 1959 году при неизвестных обстоятельствах погибли девять советских туристов. Перевал, где были найдены останки тел, был впоследствии назван в честь предводителя группы – Игоря Дятлова. По сей день выдвигаются разнообразные версии произошедшего, и, согласно одной из них, один из участников группы мог остаться в живых и уехал за границу.Этим человеком мог быть 37-летний Семен Золотарев, который был самым взрослым участником в группе. Тело, которое могло принадлежать бывшему фронтовику и спортсмену, лежало в ручье, из-за чего было наименее узнаваемым. Подозрения начет принадлежности тела именно Золотареву появились у родственников мужчины после обнаружения на его теле ранее незамеченных татуировок.В Израиле найден человек, которого считают уехавшим за рубеж выжившим туристом Семеном Золотаревым. 22 февраля в эфире одного из российских ток-шоу он подтвердит или развеет данные предположения.