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| | Эксперт: Биометрические паспорта придумал дьявол для контроля над людьми

Эксперт: Биометрические паспорта придумал дьявол для контроля над людьми

Вчера, 22:02
По словам эксперта, жителям Земли неспроста навязывают идею необходимости идентификации личности с использованием биометрических данных гражданина. Глобалисты прикрываются борьбой с террористами, а на самом деле хотят установить тотальный контроль над людьми.

Эксперт: Биометрические паспорта придумал дьявол для контроля над людьми

 

Сильные мира сего намерены создать новый миропорядок, который приведет к антихристу. На данный момент ведется невидимая борьба за человеческие души. В 1999 году американец Томас Хитер получил лицензию на «инструмент дьявола». Изобретатель запатентовал уникальный штриховой код, который выбивается при помощи лазера специальными чернилами. По словам специалиста, скоро такую татуировку получат все жители Земли. Удобнее всего ее размещать на предплечье или лбу. Это позволит транснациональным корпорациям контролировать финансовые операции во всем мире без использования бумажных денег. Экономисты уже давно говорят о введении электронной валюты.

Предлогом для применения биометрических документов послужила трагедия в США, произошедшая 11 сентября 2001 года, когда под обломками небоскребов погибли три тысячи граждан. Организаторами данной акции являются «идолопоклонники-масоны». Печать дьявола уже 20 лет воздействует на сознание людей в виде штрих-кода на товарах. Удлиненные линии по краям и середине этого знака образуют 666 – «число зверя». Такую метку ставят на лоб во время использования немецкого или американского оборудования при получении биометрического документа.
Домбровский Сергей
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