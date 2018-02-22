Ученые прогнозируют падение космической станции «Тяньгун-1» на Землю

10 апреля этого года китайскую космическую станцию «Тяньгун-1» весом 8,5 тысяч килограммов выведут с орбиты плотные слои атмосферы нашей планеты. Такое заявление делают американские астронавты.

Домбровский Сергей

За процессом собираются наблюдать сотрудники комитета по контролю за космическим мусором. По прогнозам экспертов, обломки станции «Тяньгун-1» способны достичь Земли. Ученые Европейского космического агентства называют лишь ориентировочную дату вероятности падения частичек объекта на нашу планету – с 25 апреля по 17 мая. Станция провела на орбите семь лет и приняла две китайские экспедиции астронавтов.На данный момент ученые напоминают руководителям о наличии на орбите значительного количества мусора. Это является результатом деятельности человека на МКС. В скором времени на корпус космических кораблей будут наносить вещество с информацией о государстве, где производился аппарат и цели проекта, ради которого его создали.