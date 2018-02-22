Ученые обнаружили на хвостах сперматозоидов странные спирали

Шведские биологи обнаружили у мужских половых клеток странную спираль на хвосте. Эксперты полагают, что это приспособление позволяет сперматозоидам двигаться с более высокой скоростью, и делает траекторию движения более оптимальной.

Дарья Светозарова

Строение клетки ученые исследовали с помощью криоэлектронной томографии. Данная технология позволяет получить 3D-изображение замороженного сперматозоида во всех подробностях. При осмотре ученые различили на хвостике клетки биологи различили миниатюрные трубочки, длина которых составляла одну десятую часть жгута. Внутри этих образований видны структуры в форме спирали.Их предназначение пока доподлинно неизвестно, но есть версия, что они препятствуют дальнейшему росту трубочек. В противном случае сперма утратила бы необходимую подвижность и над человечеством нависла бы угроза вымирания.