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| | Ученые обнаружили на хвостах сперматозоидов странные спирали

Ученые обнаружили на хвостах сперматозоидов странные спирали

Вчера, 20:36
Шведские биологи обнаружили у мужских половых клеток странную спираль на хвосте. Эксперты полагают, что это приспособление позволяет сперматозоидам двигаться с более высокой скоростью, и делает траекторию движения более оптимальной.

Ученые обнаружили на хвостах сперматозоидов странные спирали

 

Строение клетки ученые исследовали с помощью криоэлектронной томографии. Данная технология позволяет получить 3D-изображение замороженного сперматозоида во всех подробностях. При осмотре ученые различили на хвостике клетки биологи различили миниатюрные трубочки, длина которых составляла одну десятую часть жгута. Внутри этих образований видны структуры в форме спирали.

Их предназначение пока доподлинно неизвестно, но есть версия, что они препятствуют дальнейшему росту трубочек. В противном случае сперма утратила бы необходимую подвижность и над человечеством нависла бы угроза вымирания.
Дарья Светозарова
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