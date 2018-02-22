Вред УЗИ во время беременности подтвержден учеными

Специалисты нашли связь между проведением УЗИ среди беременных женщин и возникновением неизлечимой патологии у плода. Ультразвук способен спровоцировать развитие аутизма у еще не рожденного ребенка.

Согласно результатам последнего исследования о воздействии ультразвука во время беременности, УЗИ может стать причиной появления у ребенка аутизма. Риск возникновения данной неизлечимой патологии повышается при увеличении глубины воздействия ультразвука на плод в утробе матери.Исследователи проанализировали данные о количестве УЗИ у 420 детей. Как выяснилось, дети, страдающие аутизмом, реже подвергались ультразвуковым обследованиям, но глубина проникновения ультразвука была больше, чем та, которая использовалась для детей с нормальным развитием.Ученые не спешат делать однозначных выводов о вреде УЗИ. Для точного определения вреда или безвредности ультразвука нужны более обширные и глубокие исследования.