Вред УЗИ во время беременности подтвержден учеными

Согласно результатам последнего исследования о воздействии ультразвука во время беременности, УЗИ может стать причиной появления у ребенка аутизма. Риск возникновения данной неизлечимой патологии повышается при увеличении глубины воздействия ультразвука на плод в утробе матери.
Исследователи проанализировали данные о количестве УЗИ у 420 детей. Как выяснилось, дети, страдающие аутизмом, реже подвергались ультразвуковым обследованиям, но глубина проникновения ультразвука была больше, чем та, которая использовалась для детей с нормальным развитием.
Ученые не спешат делать однозначных выводов о вреде УЗИ. Для точного определения вреда или безвредности ультразвука нужны более обширные и глубокие исследования.