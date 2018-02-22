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«Это фиаско, друг»: Илон Маск ушёл в океан, чтобы поймать деталь от Falcon 9

Вчера, 19:16
Илон Маск отправился с командой в океан в надежде поймать и использовать повторно обтекатель Falcon 9. Однако их планы нарушил неправильный математический прогноз приземления агрегата.

«Это фиаско, друг»: Илон Маск ушёл в океан, чтобы поймать деталь от Falcon 9

 

О планах «безумного инженера» сегодня сообщило издание VistaNews со ссылкой на социальные сети Маска. Илон Маск отправился в океан, чтобы лично присутствовать при поимке обтекателя, который должен был спуститься на парафоиле в специальную сеть. Эту деталь специалисты собирались повторно использовать в будущем запуске, потому механизм навигации и математический анализ были проведены тщательно. Но не настолько, чтобы сработать.

Как позднее стало известно из той же соцсети, обе части обтекателя приземлились, но отдельно друг от друга. Маск славится своей открытостью и чувством юмора, когда речь идёт о запусках ракет в космос. Так он и подписал опубликованные снимки развалившейся детали: «Половина обтекателя Falcon, как можно увидеть с нашего судна с сетью «Мистер Стивен». Никаких видимых повреждений от вхождения и приземления». Шутку поддержали и подписчики Маска, посоветовав ему продолжать совершенствоваться: «Лучше вытащи её скорее, пока пираты из Сомали не приплыли», «Интересно, можно ли преодолеть звуковой барьер очень быстрой лодкой», «Раз в воде оно не тонет...», - пишут они в комментариях.
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