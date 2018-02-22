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| | Конспирологи: Четвертую высадку на Луну NASA фальсифицировали

Конспирологи: Четвертую высадку на Луну NASA фальсифицировали

Вчера, 19:13
Пользователи Сети нашли очередное доказательство того, что четвертая высадка NASA на Луне миссия «Аполлон» была сфальсифицирована. На этот раз причиной обвинений в инсценировке стал молоток, отчетливый звук от которого услышали конспирологи на одной из записей космического агентства.

Конспирологи: Четвертую высадку на Луну NASA фальсифицировали

 

NASА снова обвинили в подделке высадки на Луну. Пользователи Сети заметили на видеозаписи с участием астронавтов Дэвид Скотта и Джеймс Ирвина необычный звук, который не должен присутствовать на видео. На кадрах космонавты устанавливают на Луне оборудование, при этом им пришлось буквально вбивать аппараты в поверхность спутника. В этот момент на видеозаписи слышен звук от работы молотка. На Луне такого просто не могло быть, поскольку в космосе волны не распространяются из-за отсутствия атмосферы.

 

Конспирологи считают, что миссия «Аполлон» была снята в специальном павильоне, а звук молотка – просто знак плохой работы звукомонтажера.
Виктория Озерова
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