Астрономы нашли на спутнике Сатурна Титане гигантские запасы нефти

Астрономы проанализировали фотографии, сделанные космической межпланетной станцией Cassini orbiter и пришли к выводу о наличии на спутнике Сатурна Титане гигантских запасов нефти, превышающих земные в тысячи раз.

Домбровский Сергей

Такое заявление является мощным стимулирующим фактором для ученых и инженеров, работающих над созданием новых технологий. На Титане обнаружены тысячи озер, наполненных жидкой нефтью. Каждый такой «резервуар» по количеству «черного золота» превышает земные объемы. По словам специалистов, получение этой нефти решит многие проблемы человечества. Ранее ученые предполагали наличие на Сатурне и его спутниках ценных ресурсов, но снимки стали настоящим сюрпризом для астрономов.Возможно миллиардеры профинансируют новые программы по освоению планет, дабы завладеть нефтью Титана. Прежде сообщалось о желании олигархов добывать золото в космическом пространстве. Ученые не исключают наличия на естественном спутнике Сатурна экзотических форм жизни.