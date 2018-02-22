Восстание зомби и управление сознанием: Чем страшна нейросеть для общества?

Мнения

Восстание зомби и управление сознанием: Чем страшна нейросеть для общества?

Однажды человек перестанет слушать свой мозг, и что тогда случится?

Как выбрать пару, если ты животное? Неожиданные открытия ученых

От Редактора

Как выбрать пару, если ты животное? Неожиданные открытия ученых

Выбор партнера у животных происходит по законам природы, а они, порой, довольно причудливы.

Сюжеты :

Российский ученый советует отправиться к Марсу на паровозе Ольга Бузова пошла на День рождения в образе «трансвестита Костенко» «Это фиаско, друг»: Илон Маск ушёл в океан, чтобы поймать деталь от Falcon 9 В Партию прогресса Навального принимают экстремистов и извращенцев SpaceX запустила ракету со спутниками для глобального интернета Куда делись могилы? В центре Воронежа располагалось немецкое кладбище, ужаснувшее жителей Чирлидерша из КНДР на "смертную казнь" нахлопала фигуристам из США «Пока, неудачники»: Волочкова со скандалом выгнала журналистов НТВ из SPA-салона Не та, которая думает, а та, в которую можно сунуть: Лена Миро рассказала о женах олигархов Источники подтвердили перебазирование двух Су-57 в САР Тяжелобольной Табаков вряд ли вернётся на сцену НЛО посетил крупнейший вулкан Земли Мануа Лоа
| | Астрономы нашли на спутнике Сатурна Титане гигантские запасы нефти

Астрономы нашли на спутнике Сатурна Титане гигантские запасы нефти

Вчера, 19:20
Астрономы проанализировали фотографии, сделанные космической межпланетной станцией Cassini orbiter и пришли к выводу о наличии на спутнике Сатурна Титане гигантских запасов нефти, превышающих земные в тысячи раз.

Астрономы нашли на спутнике Сатурна Титане гигантские запасы нефти

 

Такое заявление является мощным стимулирующим фактором для ученых и инженеров, работающих над созданием новых технологий. На Титане обнаружены тысячи озер, наполненных жидкой нефтью. Каждый такой «резервуар» по количеству «черного золота» превышает земные объемы. По словам специалистов, получение этой нефти решит многие проблемы человечества. Ранее ученые предполагали наличие на Сатурне и его спутниках ценных ресурсов, но снимки стали настоящим сюрпризом для астрономов.

Возможно миллиардеры профинансируют новые программы по освоению планет, дабы завладеть нефтью Титана. Прежде сообщалось о желании олигархов добывать золото в космическом пространстве. Ученые не исключают наличия на естественном спутнике Сатурна экзотических форм жизни.
Домбровский Сергей
Новости по теме
Ученые нашли признаки жизни на спутнике Сатурна
Ученые нашли признаки жизни на спутнике Сатурна

Западные СМИ активно публикуют материалы, в которых эксперты рассуждают о наличии на спутнике Сатурна Титане акрилонитрила – органического вещества, способного

Ученые нашли двойника Земли в пределах Солнечной системы
Ученые нашли двойника Земли в пределах Солнечной системы

Астрономы сравнили океаны на Земле и Титане, спутнике Сатурна, и пришли к выводу, что они очень схожи. Ученые признали Титана двойником нашей планеты.

Ученые заявили о возможной жизни на Титане
Ученые заявили о возможной жизни на Титане

На самом крупном спутнике Сатурна Титане может существовать жизнь. Такие выводы сделали ученые-физики из Корнельского вуза (США).

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости