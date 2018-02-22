Учёные: Уроки "правды о порнографии" сделали из школьников сексуальных маньяков

Начиная с 1968 года учёные из Нового Орлеана проводят исследования по поводу сексуального воспитания населения. В результате научные сотрудники пришли к выводу, что порно становится частью жизни каждого из подростков из-за школьных курсов «правды о порнографии». Результаты приводит издание New York Times.

Вещий Олег

В отчёте говорится, что 50 лет назад был создан курс для школьников под названием «правда о порнографии», после которого поколение подростков Орлеана, родившееся в период с 1950 по 1960 годы, было особенно извращенными. Учёные проанализировали статистику преступлений на территории США и пришли к выводу, что подобные курсы сексуального воспитания негативно сказывались на психике человека.7% школьников, которые проходили курсы «правды о порнографии» стали насильниками. Их уровень жестокости долгое время поражал сотрудников правоохранительных органов. 10-часовой курс для старшеклассников был запрещён лишь в 90-х. Автор исследования Эмили Ротман акцентировала внимание на том, что подобные курсы обучения должны быть запрещены во всём мире. При этом, сексуальное воспитание преподают в нескольких известных университетах, а также ведущих школах. По статистике, большинству это помогает безопасно заниматься сексом, но есть небольшая вероятность, что подобные уроки сделают из человека сексуального маньяка, уточняет Ротман.