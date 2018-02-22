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| | SpaceX запустила ракету со спутниками для глобального интернета

SpaceX запустила ракету со спутниками для глобального интернета

Вчера, 18:32
Компания из США SpaceX, принадлежащая Илону Маску, осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 со PAZ и Starlink на ее борту. Эти спутники обеспечат доступ к глобальному интернету для всех жителей Земли и наблюдение за окружающей средой планеты.

SpaceX запустила ракету со спутниками для глобального интернета

 

Компания из США SpaceX, принадлежащая инженеру и предпринимателю Илону Маску, сообщила о том, что с четвертого раза удалось успешно запустить ракету-носитель Falcon 9. В рамках программы, направленной на обеспечение доступа в Интернет в каждом уголке Земли, на борту ракеты были спутники Starlink, а также спутник PAZ, с помощью которого будет осуществляться наблюдение за окружающей средой планеты. Онлайн-трансляция запуска на Youtube шла с базы ВВС, расположенной в Калифорнии.

Предыдущие три запуска ракеты-носителя были перенесены из-за неблагоприятных погодных условий. В соответствии с обозначенными планами проекта Starlink, в будущем на околоземную орбиту будут запущены тысячи спутников для доступа к глобальному Интернету.
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