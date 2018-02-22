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| | Онкологи: Рак молочной железы может проявляться у молодых мужчин

Онкологи: Рак молочной железы может проявляться у молодых мужчин

Сегодня, 16:57
Американские исследователи рассказали, что рак молочной железы может возникнуть и у мужчин. Именно по этой причине онкологи сообщили о симптомах, которые могут проявиться даже у молодых мужчин.

Онкологи: Рак молочной железы может проявляться у молодых мужчин

 

Рак молочной железы обычно встречается у мужчин старше 60 лет, но может иногда поражать молодых мужчин. Ученые утверждают, что раковые опухоли, которые многие чувствуют округлыми, мягкими и нежными, могут возникать в любом месте груди. В некоторых случаях комок может быть даже болезненным.

Для осмотра груди мужчины могут использовать пальцы правой руки, чтобы проверить левую грудь, а пальцы левой руки, чтобы проверить правую грудь. Плотно прижавшись пальцами к груди, нужно делать маленькие круги по часовой стрелке. Начинать стоит с самого верхнего края груди. Также мужчинам важно следить за изменениями груди, контуром и даже цветом.
Светлана Славянская
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