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| | Археологи нашли древний храм на севере Египта

Археологи нашли древний храм на севере Египта

Сегодня, 16:42
В северной части Египта группа археологов в провинции под названием Кафр эш-Шейх в ходе раскопок обнаружила древний храм, относящийся к эпохе правления фараонов XXVI династии.

Археологи нашли древний храм на севере Египта

 

Официальные представители Управления по вопросам археологических памятников Кафр эш-Гейх обнародовали информацию о том, что найденный храм был обнаружен специалистами в районе Телль эль-Фараин. По предварительным оценкам экспертов, найденные постройки древних египтян были воздвигнуты в период с 685 по 525 года до нашей эры. Специалисты заметили, что им удалось найти скульптурные изображения богов и фараонов, которым поклонялись в то время в Египте, а также некоторые сохранившиеся фрагменты пола и стен.

Древние памятники обнаруживаются экспертами в данном районе уже не в первый раз, из-за чего данная местность будет официально включена в перечень мест, имеющих определённый интерес для посещения туристов, которые приезжают, чтобы ознакомиться с достопримечательностями Древнего Египта.
Александр Вест
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