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| | НЛО посетил крупнейший вулкан Земли Мануа Лоа

НЛО посетил крупнейший вулкан Земли Мануа Лоа

Сегодня, 16:33
Возле одного из крупнейших в мире вулканов Мануа Лоа, расположенного на Гавайях, был замечен НЛО. Как сообщается, очевидец этого события успел сделать ряд снимков с помощью своего смартфона и предоставить их, как нерушимое доказательства контакта с внеземными цивилизациями.

НЛО посетил крупнейший вулкан Земли Мануа Лоа

 

Мужчина в момент появления неопознанного объекта занимался поливкой собственного участка. Он утверждает, что его огород находится непосредственно у подножия вулкана. В определенный момент своей работы он захотел сфотографировать предвечернее небо и, по абсолютной случайности, туда попал НЛО.

Интересно, что увидел это мужчина уже после того, как сделал серию снимков и после просматривал их дома. На одном из фото он обнаружил нечто, что не вписывалось в общий ландшафт. Гавайец уверен в том, что это было НЛО. Снимок был сделан им, даже не вглядываясь в то, что именно он фотографирует.

 

Мужчина полагает, что это был НЛО. В то же время он утверждает, что именно в этот момент он задумывался о том, а возможны ли путешествия человека во времени. По его мнению, Солнце может быть пространственной дырой, через которую инопланетяне и попадают в нашу систему. После этого, как он полагает, можно оказаться в другом пространстве. Изначально он и вовсе думал, что в объектив попала птица. После пристального рассмотрения, он пришел к выводу, что объект не похож ни на одну из известных ему птиц.
Николай Офицеров
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