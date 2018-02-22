Восстание зомби и управление сознанием: Чем страшна нейросеть для общества?

Мнения

Восстание зомби и управление сознанием: Чем страшна нейросеть для общества?

Однажды человек перестанет слушать свой мозг, и что тогда случится?

Ген скорпиона и камбалы: Продукты с ГМО полезны для здоровья?

От Редактора

Ген скорпиона и камбалы: Продукты с ГМО полезны для здоровья?

Оказалось, что кукуруза и некоторые другие продукты, относящиеся к ГМО, полезны.

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| | В Шотландии обнаружили место, где НЛО похищает людей

В Шотландии обнаружили место, где НЛО похищает людей

Сегодня, 17:00
Долгие годы уфологи не могли найти ответ, куда чаще всего в Шотландии прилетают НЛО и почему в сельской местности пропадают не только животные, но и люди. Недавно специалисты нашли то самое аномальное место, где загадочным образом исчезают люди.

В Шотландии обнаружили место, где НЛО похищает людей

 

69-летний Питер Маккуй, который всю жизнь проработал в области клинической психологии, недавно выпустил книгу, в которой рассказал о самых аномальных зонах Шотландии. Мужчина сам проживает в Глазго и неоднократно слышал, что люди пропадали на территории Бристольского аэропорта.

Книга получила название «Паранормальные явления на дорогах Шотландии». Автор исследования заявил, что изучил все случаи, когда НЛО таинственным образом похищал людей. Однако многие жители Шотландии к выходу подобной книге отнеслись скептически.
Светлана Славянская
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