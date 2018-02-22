В Шотландии обнаружили место, где НЛО похищает людей

Долгие годы уфологи не могли найти ответ, куда чаще всего в Шотландии прилетают НЛО и почему в сельской местности пропадают не только животные, но и люди. Недавно специалисты нашли то самое аномальное место, где загадочным образом исчезают люди.

Светлана Славянская

69-летний Питер Маккуй, который всю жизнь проработал в области клинической психологии, недавно выпустил книгу, в которой рассказал о самых аномальных зонах Шотландии. Мужчина сам проживает в Глазго и неоднократно слышал, что люди пропадали на территории Бристольского аэропорта.Книга получила название «Паранормальные явления на дорогах Шотландии». Автор исследования заявил, что изучил все случаи, когда НЛО таинственным образом похищал людей. Однако многие жители Шотландии к выходу подобной книге отнеслись скептически.