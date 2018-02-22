Правительство Канады ограничивает свободу слова учёных

Группа канадских учёных выступила заявление, что правительство ограничивает их работу и «держит в наморднике». Они требуют принять специальный закон о свободе слова.

Более половины учёных в Канаде — 53% — считают, что им запрещено свободно говорить в СМИ о своей работе. Для общения с журналистами по рабочим вопросам учёные должны получать разрешение от менеджеров своих институтов. Правительство Канады заявило, что активно решает эту проблему. Запрет на свободное общение с журналистами негласный, что осложняет ситуацию.Официально Правительство никаким образом не вмешивается в работу учёных, и тем более не запрещает им говорить со СМИ. Но в Канаде сложилась традиция, когда каждый исследователь, прежде чем дать интервью или выступить с заявлением о результатах работы, должен обязательно проконсультироваться с администрацией университета. Учёные требуют от властей принять специальный закон, который подтвердит их право на свободу слова.