Реакция человека на пришельцев: К чему приведет встреча двух цивилизаций?

Ученые не прекращают поиски следов внеземных цивилизаций. Но какой будет реакция людей, если удастся выйти на инопланетян, чем закончится встреча и готовы ли к ней люди? Как они отреагируют - с радостью, или с опаской, или это событие не вызовет особого внимания?

Большинство исследователей уверено во встрече цивилизаций и оптимизме людей. Этому свидетельствует не только позитивное освещение в СМИ, но и позитив в комментариях со стороны обычных граждан, тогда как негатива было намного меньше. Все это вселяет надежду, что, скорее всего, земляне поприветствуют братьев по разуму, и не будут паниковать.Заинтересовались ученые также вопросом, насколько люди верят в существование инопланетных цивилизаций. Оказалось, что вера землян в возможность найти себе подобных лишь возрастает. Люди уверены, что инопланетные существа более развиты, нежели человечество. А на вопрос, кто первым выйдет на контакт большинство заявляет, что пришельцы будут первыми.Есть очевидцы и уфологи, которые приводят факты контактов с инопланетянами, указывают на находки, якобы подтверждающие существование разумных веществ во Вселенной. Согласно одной из теорий до середины этого столетия земляне воспользуются опытом пришельцев и научатся не только путешествовать во временном пространстве, но и сделают жизнь людей бессмертной и помогут ускорить процесс создания искусственного интеллекта. Так как, по их мнению, инопланетные цивилизации существуют миллиарды лет и достигли более высокого уровня развития.Но существуют также мнения, негативного развития встречи землян с инопланетными существами. Это может не принести ничего хорошего людям, так как от внеземных цивилизаций можно ждать лишь завоевания и порабощения. Уфологи акцентируют внимание на стремительном росте активности внеземных цивилизаций. Свои выводы они основывают на многократных случаях появления НЛО в зоне видимости. Их также шокируют эпизоды вызова полиции очевидцами НЛО, которых с каждым годом становится все больше. Правда, парапсихологи утверждают, что подобное явление можно объяснить желанием людей объяснить необъяснимое. Поэтому большинство обнаруженных объектов, якобы инопланетного происхождения, имеет свои логические обоснования.Но с другой стороны фрагменты НЛО, якобы находили еще в 1957 году, что через полстолетия подтвердили уфологии, проверив находку, опознанную как обломок метеорита. Они предположили, что этот почти пудовый осколок вполне мог быть куском НЛО, на котором инопланетяне высадились на планету. И подобных фактов можно назвать множество. На вершине горы Бытха предполагают размещение инопланетной базы, а зону из каменных монолитов в Уилтшире в Великобритании, считают посадочной площадкой НЛО, и подобных примеров можно назвать множество.