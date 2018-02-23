Восстание зомби и управление сознанием: Чем страшна нейросеть для общества?

Мнения

Восстание зомби и управление сознанием: Чем страшна нейросеть для общества?

Однажды человек перестанет слушать свой мозг, и что тогда случится?

Как выбрать пару, если ты животное? Неожиданные открытия ученых

От Редактора

Как выбрать пару, если ты животное? Неожиданные открытия ученых

Выбор партнера у животных происходит по законам природы, а они, порой, довольно причудливы.

Сюжеты :

Российский ученый советует отправиться к Марсу на паровозе Ольга Бузова пошла на День рождения в образе «трансвестита Костенко» «Это фиаско, друг»: Илон Маск ушёл в океан, чтобы поймать деталь от Falcon 9 В Партию прогресса Навального принимают экстремистов и извращенцев SpaceX запустила ракету со спутниками для глобального интернета Куда делись могилы? В центре Воронежа располагалось немецкое кладбище, ужаснувшее жителей Чирлидерша из КНДР на "смертную казнь" нахлопала фигуристам из США «Пока, неудачники»: Волочкова со скандалом выгнала журналистов НТВ из SPA-салона Не та, которая думает, а та, в которую можно сунуть: Лена Миро рассказала о женах олигархов Источники подтвердили перебазирование двух Су-57 в САР Тяжелобольной Табаков вряд ли вернётся на сцену НЛО посетил крупнейший вулкан Земли Мануа Лоа
| | Ученые: Земля упадет в центр Солнца после замедления вращения

Ученые: Земля упадет в центр Солнца после замедления вращения

Сегодня, 05:20
Астрономы Пущинской радиоастрономической обсерватории проинформировали о судьбе Солнца и Земли. Через пять миллиардов лет светило остынет и сблизится с нашей планетой, которая станет вращаться намного медленнее и в результате упадет в центр звезды.

Ученые: Земля упадет в центр Солнца после замедления вращения

 

Специалисты рассказали о том, что через сотни миллионов лет Солнце уничтожит весь водород вокруг себя. Светило остынет, начнет расти и продвинется к орбите Земли. Наша планета перестанет вращаться и упадет в самую середину звезды. Размеры Солнца намного увеличатся, и оно станет красным гигантом. Светило начнет ликвидировать гелий, в результате его поверхностный слой просто исчезнет. Звезда станет белым карликом. Этот процесс, по мнению астрономов из Пущинской обсерватории, завершится через пять миллиардов лет.

Земля просто не доживет до момента столкновения с Солнцем. Все виды жизни на Голубой планете будут сожжены еще задолго до того, как светило начнет расти.
Виктория Озерова
Новости по теме
Ученые назвали Солнце похитителем планет
Ученые назвали Солнце похитителем планет

Нидерландские астрономы утверждают, что наше Солнце несколько миллиардов лет назад забрало около сотни ледяных планет у пролетавшей мимо него звезды. На

Ученые: Через 650 миллионов лет произойдет последнее затмение Солнца
Ученые: Через 650 миллионов лет произойдет последнее затмение Солнца

Ученым удалось установить, что примерно через 650 миллионов лет будет последнее солнечное затмение. Об этом сообщает издание Forbes.

Ученые: Земля отдаляется от Солнца и может сравняться с Марсом
Ученые: Земля отдаляется от Солнца и может сравняться с Марсом

Ученые исследуют процессы, происходящие в Космосе, и уже успели установить, что с каждым годом земля отдаляется от Солнца. По прогнозам экспертов, в далеком

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости