Ученые: Земля упадет в центр Солнца после замедления вращения

Астрономы Пущинской радиоастрономической обсерватории проинформировали о судьбе Солнца и Земли. Через пять миллиардов лет светило остынет и сблизится с нашей планетой, которая станет вращаться намного медленнее и в результате упадет в центр звезды.

Виктория Озерова

Специалисты рассказали о том, что через сотни миллионов лет Солнце уничтожит весь водород вокруг себя. Светило остынет, начнет расти и продвинется к орбите Земли. Наша планета перестанет вращаться и упадет в самую середину звезды. Размеры Солнца намного увеличатся, и оно станет красным гигантом. Светило начнет ликвидировать гелий, в результате его поверхностный слой просто исчезнет. Звезда станет белым карликом. Этот процесс, по мнению астрономов из Пущинской обсерватории, завершится через пять миллиардов лет.Земля просто не доживет до момента столкновения с Солнцем. Все виды жизни на Голубой планете будут сожжены еще задолго до того, как светило начнет расти.