Ученые научились снимать отпечатки пальцев от использованных пуль

Британские ученые научились идентифицировать и снимать отпечатки пальцев на пулях после выстрела. До этого открытия существовал только 1% шанса восстановить отпечатки пальцев от использованных пуль.

Светлана Славянская

Ученые из Бристоля разработали новаторскую судебную технологию, позволяющую получать отпечатки пальцев на выстрелянных пулях. В будущем уникальная система West Technology Forensics будет использоваться полицейскими силами всего мира, чтобы помочь решить тысячи нераскрытых оружейных преступлений. Новый метод показал определение отпечатков пальцев на пулях в 68% случаях.Новый метод очень прост в использовании: доказательства помещаются в вакуумную камеру, а затем крошечные следы металла и цинка нагреваются и испаряются, тем самым делая отпечатки пальцев видимыми для человеческого глаза.