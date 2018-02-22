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| | Ученые научились снимать отпечатки пальцев от использованных пуль

Ученые научились снимать отпечатки пальцев от использованных пуль

Сегодня, 14:57
Британские ученые научились идентифицировать и снимать отпечатки пальцев на пулях после выстрела. До этого открытия существовал только 1% шанса восстановить отпечатки пальцев от использованных пуль.

Ученые научились снимать отпечатки пальцев от использованных пуль

 

Ученые из Бристоля разработали новаторскую судебную технологию, позволяющую получать отпечатки пальцев на выстрелянных пулях. В будущем уникальная система West Technology Forensics будет использоваться полицейскими силами всего мира, чтобы помочь решить тысячи нераскрытых оружейных преступлений. Новый метод показал определение отпечатков пальцев на пулях в 68% случаях.

Новый метод очень прост в использовании: доказательства помещаются в вакуумную камеру, а затем крошечные следы металла и цинка нагреваются и испаряются, тем самым делая отпечатки пальцев видимыми для человеческого глаза.
Светлана Славянская
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