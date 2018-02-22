Экстрасенсы допустили роковую ошибку: Дату Армагеддона нашли в Библии

Вопрос Конца Света в последние годы все чаще и чаще беспокоит человечество, и не только представителей, склонных к мистике, но и простых обывателей. Первая волна прокатилась по планете еще в 2012-м, когда стало известно, что закончился знаменитый календарь майя. Однако истинная дата апокалипсиса находится в Священном Писании.

Несмотря на то, что в целом люди были настроены скептически, есть много примеров бункеров, построенных под землей или плавучих крепостей. Естественно, такие меры предосторожности принимали в основном зажиточные земляне. 2012 году даже посвятили фильм с одноименным названием.

Дарья Светозарова

Затем тему всеобщего конца подняли в 2017 году. Большинство экстрасенсов предрекали гибель планеты уже осенью прошлого года. Некоторые решались на более точные прогнозы и говорили, что Земля погибнет 23 сентября. Однако этого не произошло. Впрочем, провидцы не унимаются. Им вторят и ученые. Недавно эксперт Матье Жан-Марк Джозеф Родриг назвал очередной срок. По его словам, всемирная катастрофа произойдет уже в этом году – 24 июня. В подтверждение он привел цитату из Библии, где говорится о числе зверя: «Дана ему власть действовать 42 месяца. Мудрость здесь. Сочти число тот, кто имеет звериный разум, ибо число это человеческое; его число 666».Как только «грянет гром», планета, по словам Родрига, станет пустыней, где не будет места никому и ничему живому. Справедливо ли это пророчество – покажет время.