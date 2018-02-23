Российский ученый советует отправиться к Марсу на паровозе

Руководитель отдела физики космической плазмы ИКИ РАН Анатолий Петрукович прокомментировал возможность полета людей на Марс. По словам специалиста, вероятность достижения человеком Красной планеты есть.

Домбровский Сергей

Петрукович провел мысленный эксперимент, представив собранный на МКС «паровоз с вагонами». Теоретически подобный механизм способен доставить астронавтов на Марс, но выжить люди на Красной планете не смогут, так как там повышенный уровень радиации, а современные технологии не позволяют защитить человека от вредного облучения. Помимо технической стороны вопроса существуют и финансовые сложности.Для отправки экспедиции на Марс необходимо затратить деньги, сопоставимые с расходами космической отрасли всего мира. Поэтому, для достижения желаемого, нужно создавать международный проект с привлечениям многих государств. Петрукович сомневается в возможности реализации подобной программы в ближайшее время. На данный момент США и Россия рассматривают различные проекты полета на Марс.