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Российский ученый советует отправиться к Марсу на паровозе

Сегодня, 02:30
Руководитель отдела физики космической плазмы ИКИ РАН Анатолий Петрукович прокомментировал возможность полета людей на Марс. По словам специалиста, вероятность достижения человеком Красной планеты есть.

Российский ученый советует отправиться к Марсу на паровозе

 

Петрукович провел мысленный эксперимент, представив собранный на МКС «паровоз с вагонами». Теоретически подобный механизм способен доставить астронавтов на Марс, но выжить люди на Красной планете не смогут, так как там повышенный уровень радиации, а современные технологии не позволяют защитить человека от вредного облучения. Помимо технической стороны вопроса существуют и финансовые сложности.

Для отправки экспедиции на Марс необходимо затратить деньги, сопоставимые с расходами космической отрасли всего мира. Поэтому, для достижения желаемого, нужно создавать международный проект с привлечениям многих государств. Петрукович сомневается в возможности реализации подобной программы в ближайшее время. На данный момент США и Россия рассматривают различные проекты полета на Марс.
Домбровский Сергей
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