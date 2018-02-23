Российский ученый советует отправиться к Марсу на паровозе

Петрукович провел мысленный эксперимент, представив собранный на МКС «паровоз с вагонами». Теоретически подобный механизм способен доставить астронавтов на Марс, но выжить люди на Красной планете не смогут, так как там повышенный уровень радиации, а современные технологии не позволяют защитить человека от вредного облучения. Помимо технической стороны вопроса существуют и финансовые сложности.
Для отправки экспедиции на Марс необходимо затратить деньги, сопоставимые с расходами космической отрасли всего мира. Поэтому, для достижения желаемого, нужно создавать международный проект с привлечениям многих государств. Петрукович сомневается в возможности реализации подобной программы в ближайшее время. На данный момент США и Россия рассматривают различные проекты полета на Марс.