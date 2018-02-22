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| | Ученые раскрыли тайну «перевернутых» динозавров

Ученые раскрыли тайну «перевернутых» динозавров

Сегодня, 14:34
Практически все мертвые ящеры были обнаружены палеонтологами в перевернутом положении – вверх ногами. При этом, у доисторических травоядных гигантов-анкилозавров сильными были спина и хвост, которым они отбивались от хищников.

Ученые раскрыли тайну «перевернутых» динозавров

 

О странной позе захоронения ящеров заговорили еще в 1930 году, дискуссии были жаркими, но сейчас есть шанс достичь компромисса с помощью нового открытия палеонтологов. Группа исследователей из Канадского музея естественной истории во главе с Джорданом Мэллоном решили проверить популярные гипотезы. Перед этим специалисты выяснили, что действительно 26 из 36 анкилозавров были найдены брюхом кверху. Следовательно, это не случайность. Затем последовала проверка и исключение наиболее популярных версий. Согласно одной из них, анкилозавры были неповоротливыми, и, упав на спину, не могли вернуться в исходное положение. Этим и пользовались хищники, добивая жертву. Однако палеонтологи не нашли достаточно веских доказательств, да и следы зубов нашли на брюшине лишь одного животного. К тому же, ученые сочли маловероятным, чтобы неуклюжие ящеры просуществовали 100 миллионов лет.

Другая версия гласит, что переворот происходит после смерти из-за бактерий, разлагающих труп. В доказательство привели пример с современными броненосцами. Однако эксперты изучили 174 тела сбитых автомобилем животных и не нашли признаков естественного переворота.

Третья теория указывала на то, что после смерти анкилозавры попадали в водоем и там уже переворачивались под собственным весом. Эта теория подтвердилась после ряда экспериментов.
Дарья Светозарова
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