Американские учёные разработали «чёрный ящик»-регистратор для клеток

Специалисты, представляющие Гарвардский университет и Институт Броуда, преуспели в создании так называемого «чёрного ящика» для клеток, в основу которого был положен механизм CRISPR.

Александр Вест

С помощью инновационной разработки американских учёных экспертам открылась возможность подробной записи событий, которые происходят с клетками в организме. Биологи не раз пытались создать технологию, которая помогала бы им отслеживать различные изменения в жизненном цикле клеток в организме, однако действительно действенный метод был разработан лишь недавно. Созданную технологию нарекли CAMERA, а её действие направлено на фиксацию различных данных, в число которых также входит реакция клеток на различные стимулы, антибиотики, вирусы, а также питательные вещества.Регистратор, созданный американскими биологами, основывается на действии генного редактирования под названием CRISPR. В планах учёных провести ряд испытаний новой технологии на живых организмах в лабораторных условиях.