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| | Американские учёные разработали «чёрный ящик»-регистратор для клеток

Американские учёные разработали «чёрный ящик»-регистратор для клеток

Сегодня, 03:30
Специалисты, представляющие Гарвардский университет и Институт Броуда, преуспели в создании так называемого «чёрного ящика» для клеток, в основу которого был положен механизм CRISPR.

Американские учёные разработали «чёрный ящик»-регистратор для клеток

 

С помощью инновационной разработки американских учёных экспертам открылась возможность подробной записи событий, которые происходят с клетками в организме. Биологи не раз пытались создать технологию, которая помогала бы им отслеживать различные изменения в жизненном цикле клеток в организме, однако действительно действенный метод был разработан лишь недавно. Созданную технологию нарекли CAMERA, а её действие направлено на фиксацию различных данных, в число которых также входит реакция клеток на различные стимулы, антибиотики, вирусы, а также питательные вещества.

Регистратор, созданный американскими биологами, основывается на действии генного редактирования под названием CRISPR. В планах учёных провести ряд испытаний новой технологии на живых организмах в лабораторных условиях.
Александр Вест
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