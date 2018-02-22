Найден способ омоложения мозга кровью молодых животных

С помощью многочисленных исследований с задействованием лабораторных мышей учёным удалось выявить белок, работа которого повышает производительность и здоровье мозга. Активизация данного белка происходит, когда старой особи переливают кровь молодой.

Александр Вест

Учёным давно известно, что процесс старения у мышей можно в значительной степени замедлить путём переливания крови более молодых животных. Омолаживание мышей происходит даже в случае переливания им крови подростков-людей. Специалисты, представляющие Калифорнийский университет, выяснили, что инъекции крови более молодых мышей в старым особям позволяют замедлить процессы старения мозга грызунов и повысить их когнитивные способности.Учёные заметили, что причиной омоложения после таких переливаний крови является фермент TET 2, а его действие вскоре собираются проверить и в экспериментах над людьми. В случае возможного успеха специалистам удастся совершить прорыв в методах лечения дегенеративных заболеваний.