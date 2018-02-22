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| | Найден способ омоложения мозга кровью молодых животных

Найден способ омоложения мозга кровью молодых животных

Сегодня, 13:49
С помощью многочисленных исследований с задействованием лабораторных мышей учёным удалось выявить белок, работа которого повышает производительность и здоровье мозга. Активизация данного белка происходит, когда старой особи переливают кровь молодой.

Найден способ омоложения мозга кровью молодых животных

 

Учёным давно известно, что процесс старения у мышей можно в значительной степени замедлить путём переливания крови более молодых животных. Омолаживание мышей происходит даже в случае переливания им крови подростков-людей. Специалисты, представляющие Калифорнийский университет, выяснили, что инъекции крови более молодых мышей в старым особям позволяют замедлить процессы старения мозга грызунов и повысить их когнитивные способности.

Учёные заметили, что причиной омоложения после таких переливаний крови является фермент TET 2, а его действие вскоре собираются проверить и в экспериментах над людьми. В случае возможного успеха специалистам удастся совершить прорыв в методах лечения дегенеративных заболеваний.
Александр Вест
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