Онкологи: Головокружение может быть опасным признаком рака легких

Опытные онкологи из Великобритании предупредили, почему люди никогда не должны игнорировать головокружение. Дело в том, что это может являться первым и опасным признаком рака легких.

Светлана Славянская

Британские онкологи из Института по изучению рака определили, что чувство головокружения может быть признаком рака легких. Специалисты предупреждают, что симптомы рака легких развиваются по мере прогрессирования заболевания. На ранних стадиях обычно нет признаков или симптомов заболевания. Признаки опасного состояния развиваются через некоторое время и могут включать ощущение нехватки дыхания и необъяснимую потерю веса.Ощущение головокружения также может быть признаком рака легких. Некоторые типы клеток рака легких вырабатывают гормоны, которые попадают в кровоток. Головокружение или сонливость могут быть вызваны этими гормонами. Вместе эти симптомы известны как паранеопластический синдром.