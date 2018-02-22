Учёные: Муравьи лечат больных собратьев и не заражаясь от них

Австралийские энтомологи во время изучения жизнедеятельности муравьев установили, что эти насекомые способны лечить своих больных собратьев, при этом абсолютно не заражаясь от них. Эту уникальную способность ученые обнаружили у черных садовых муравьев.

Николай Офицеров

Специалисты смогли установить, что лечением занимаются только лишь в отношении тех особей, которые несут опасность для всей колонии. Врачевание происходит, что интересно, на бесконтактном уровне, путем обработки антимикробной жидкостью. Здоровые муравьи выпрыскивают ее на больных, активизируя восстановительные процессы.Обычно муравьи живут в сплоченной атмосфере, поэтому опасность быстрого распространения болезни крайне высока. Из-за этого насекомые в ходе эволюции получили возможность лечить членов их организованного сообщества. Они не только быстро вычисляют, какой из муравьев болен, но также и устанавливают к какой категории относится недуг.Если насекомое болеет наросшими типами грибка, то его «очистка» производится собратьями, но уже контактным методом. Если же речь об инфекции, то к муравью пытаются приближаться исключительно на безопасное расстояние. Также отмечается, что часть муравьев-лекарей во время лечения погибает, но еще большая часть вырабатывает повышенную устойчивость ко многим заболеваниям.