Сверхмассивные черные дыры остаются загадкой для физиков

Благодаря фотографиям, сделанным телескопом Chandra, астрономы зафиксировали две новые сверхмассивные черные дыры. По словам физиков, эти области не только формируют галактики, но и существуют самостоятельно.

Домбровский Сергей

Ранее предполагалось, что черные дыры развиваются вместе со звездными скоплениями, но оказалось это не так. Области с огромным гравитационным притяжением растут стремительнее, чем галактики. Данный факт поставил в тупик ученых. Физики удивляются тому, насколько мало они знают о происхождении и жизни черных дыр. 70% данных областей имеют массу в десятки миллиардов раз больше, чем у Солнца. Это гигантский показатель, ученые не понимают, как черные дыры достигают столь колоссальных размеров.По словам астрономов, изучение таких космических участков имеет огромную важность для человечества. Развитие черных дыр происходило на протяжении длительного периода времени. Данные области появились раньше, нежели галактики, сразу после Большого взрыва. Чем больше ученые пытаются докопаться до сути, тем отчетливее понимают, что знают очень мало.