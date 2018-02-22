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| | Учёные создали из человеческих клеток модель моргающего глаза

Учёные создали из человеческих клеток модель моргающего глаза

Сегодня, 12:17
Группа американских учёных разработала модель глаза, состоящую из клеток человеческого организма. Созданный прототип обладает функцией моргания, а в планах учёных доработать модель и снабдить его недостающими частями.

Учёные создали из человеческих клеток модель моргающего глаза

 

Прототип человеческого глаза создали специалисты, представляющие американский штат Пенсильвания. Разработанная модель состоит лишь из века, созданного из специализированного гидрогеля, а также из внешней поверхности глазного яблока человека. Биоинженер Дэн Ху, руководящий разработкой данной модели, рассказал о том, что основой искусственного органа зрения послужило кольцо, которое специалисты создали с помощью клеток конъюнктивы. Кольцо эксперты поместили вокруг диска, сделанного из клеток эндотелия роговицы глаза, застилающих её внутреннюю поверхность.

Созданная модель глаза была представлена в форме контактной линзы, расположенной на специальной платформе из полимера, а гелевое веко, прикреплённое к искусственному глазу, смазывая его слёзной жидкостью, отвечает за процесс моргания.
Александр Вест
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