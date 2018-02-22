Учёные создали из человеческих клеток модель моргающего глаза

Группа американских учёных разработала модель глаза, состоящую из клеток человеческого организма. Созданный прототип обладает функцией моргания, а в планах учёных доработать модель и снабдить его недостающими частями.

Александр Вест

Прототип человеческого глаза создали специалисты, представляющие американский штат Пенсильвания. Разработанная модель состоит лишь из века, созданного из специализированного гидрогеля, а также из внешней поверхности глазного яблока человека. Биоинженер Дэн Ху, руководящий разработкой данной модели, рассказал о том, что основой искусственного органа зрения послужило кольцо, которое специалисты создали с помощью клеток конъюнктивы. Кольцо эксперты поместили вокруг диска, сделанного из клеток эндотелия роговицы глаза, застилающих её внутреннюю поверхность.Созданная модель глаза была представлена в форме контактной линзы, расположенной на специальной платформе из полимера, а гелевое веко, прикреплённое к искусственному глазу, смазывая его слёзной жидкостью, отвечает за процесс моргания.