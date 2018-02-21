Илон Маск покинул собственную организацию OpenAI по развитию ИИ

Некоммерческая организация OpenAI, которая занята исследованиями искусственного интеллекта, сообщила об уходе из состава совета директоров своего основателя Илона Маска. Данный шаг позволит предотвратить конфликт интересов с компанией Tesla, которая является еще одним проектом канадско-американского инженера и предпринимателя.
Дело в том, что Tesla начала все больше фокусировать свое внимание на вопросах, связанных с искусственным интеллектом, на основе которого разрабатывает автопилот для машин компании. Несмотря на свой уход, Маск собирается продолжить консультировать и финансово поддерживать OpenAI.
Илон Маск основал данную организацию в 2015 году вместе с Сэмом Альтманом, известным созданием акселератора Y Combinator.