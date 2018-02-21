Археологи обнаружили на дне Тихого океана огромную пирамиду

Марсело Игазуста, аргентинский археолог, утверждает, что загадочная находка могла быть творением жителей затерянной Атлантиды. Специалист изучил спутниковые изображения океанического пространства и пришел к выводу, что сооружение имеет длину около 18 метров.
Археологи обнаружили на дне Тихого океана огромную пирамидуВчера, 22:42
При помощи Google Earth ученые смогли на дне Тихого океана обнаружить гигантскую пирамиду, которая, по предварительным данным, может достигать 14 километров.
Гигантская постройка могущественной древней инопланетной цивилизации обнаружена на обратной стороне Луны. Известный онлайн-археолог и уфолог Скотт Уоринг
Археологи на юге Египта нашли еще одну древнюю пирамиду, которая много тысячелетий была «спрятана» под слоем песка. Раскопки были начаты еще четыре года