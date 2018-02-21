Археологи обнаружили на дне Тихого океана огромную пирамиду

Аргентинские исследователи нашли гигантскую пирамиду на дне Тихого океана. В этом им очень помогло использование известного онлайн-приложения Google Earth.

Татьяна Преображенская

Марсело Игазуста, аргентинский археолог, утверждает, что загадочная находка могла быть творением жителей затерянной Атлантиды. Специалист изучил спутниковые изображения океанического пространства и пришел к выводу, что сооружение имеет длину около 18 метров.Уфолог по имени Скотт Уоринг придерживается мнения о том, что тихоокенская пирамида – создание внеземных существ. Эксперт считает, что возведение такого масштаба сооружения не под силу людям, вполне вероятно, что на погребенной под водой земле могли жить существа, обладающие огромной силой и интеллектом.