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| | Археологи обнаружили на дне Тихого океана огромную пирамиду

Археологи обнаружили на дне Тихого океана огромную пирамиду

Вчера, 22:42
Аргентинские исследователи нашли гигантскую пирамиду на дне Тихого океана. В этом им очень помогло использование известного онлайн-приложения Google Earth.

Археологи обнаружили на дне Тихого океана огромную пирамиду

 

Марсело Игазуста, аргентинский археолог, утверждает, что загадочная находка могла быть творением жителей затерянной Атлантиды. Специалист изучил спутниковые изображения океанического пространства и пришел к выводу, что сооружение имеет длину около 18 метров.

Уфолог по имени Скотт Уоринг придерживается мнения о том, что тихоокенская пирамида – создание внеземных существ. Эксперт считает, что возведение такого масштаба сооружения не под силу людям, вполне вероятно, что на погребенной под водой земле могли жить существа, обладающие огромной силой и интеллектом.
Татьяна Преображенская
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