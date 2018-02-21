Ученые выяснили эффективность безуглеводных и безжировых диет

Ученые из США решили путем сравнения безуглеводной и безжировой диет выяснить их эффективность для снижения веса. Авторы исследования были удивлены результатом эксперимента.

Исследование ученых из США помогло выяснить, что и безуглеводная, и безжировая диеты одинаково эффективны для похудения. Диетологи полагают, что при ограничении в рационе питания углеводов или жиров в среднем можно добиться потери веса около 5 кг.В исследуемых диетах специалисты нашли много похожих элементов, как, например, снижение потребления мучных изделий и сахара при увеличении количества овощей. В процессе снижения веса с помощью безуглеводной и безжировой диет под наблюдением диетологов принимали участие 609 человек обоих полов в возрастном диапазоне от 18 до 50 лет.Две контрольные группы в течение года питались согласно рациону выбранной диеты, но в итоге не было выявлено существенных различий в количестве скинутых килограмм. Более того, часть участников из обеих групп даже набрала вес в процессе похудения.