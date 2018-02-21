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Оказалось, что кукуруза и некоторые другие продукты, относящиеся к ГМО, полезны.

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| | Эксперты назвали причины отказа детей от еды: Поощрять, хвалить или заставить?

Эксперты назвали причины отказа детей от еды: Поощрять, хвалить или заставить?

Вчера, 21:44
Как известно большинству родителей, малышей воспитывать не так просто, как может показаться. И дело даже не в том, что необходимо научить ребенка ходить и говорить, а основные проблемы начинаются уже с дошкольного возраста. Главный пункт из таковых – накормить чадо полезными овощами и нелюбимым продуктом.

Эксперты назвали причины отказа детей от еды: Поощрять, хвалить или заставить?

 

Дело в том, что детский организм требует нужное количество витаминов, микроэлементов и прочих веществ еще больше, чем взрослый человек, и все это связано с ростом, правильным развитием и другими факторами. Опытные мамочки уже знают, что малыша необходимо всеми методами заставлять поесть, а в отдельных случаях необходимо пользоваться хитростью, одной из которых является подкуп. Ни для кого не секрет, что ребенку родитель обещает конфетку или поход в магазин за новой игрушкой, в случае, если чадо съест все, что лежит на тарелке. Но такие методы эксперты назвали не просто малодейственными, а еще и выделили негативные моменты данного подхода.

Как оказалось, ребенку ни в коем случае нельзя давать «взятку» в виде подарка за съеденную порцию овощей, и вот почему: привыкая к таким подачкам, малыш уже не согласится съесть что-либо не вкусное в другой раз. Тем не менее, какое-то время такой метод будет и вправду действовать, но в дальнейшем произойдет обратный эффект. Один из недавних экспериментов показал, что из трех групп детей, на первом этапе испытаний, попробовать непривлекательный и нелюбимый овощ малыши соглашались по-разному. Те, кому давали поощрения, употребляли продукт, словесно похваленные дети также могли попробовать заданный образец овоща, но и малыши без всяких «взяток» из третьей группы также могли съесть указанное блюдо.

Следующий этап эксперимента расставил все точки, ведь со временем, получающие поощрения дети уже не были готовы повторить свой подвиг, но похваленные мамами малыши были несколько уступчивы. А вот третья группа удивила всех – в виду интереса, либо настойчивости родителей, предлагающих испробовать вкус неизвестного овоща, дети стали употреблять их, причем с удовольствием, в некоторых случаях. Эксперты заявили, что необходимо на протяжении некоторого времени ставить перед малышом тарелку с полезными продуктами, которые он есть не хочет, но при этом не предлагать вознаграждение. Тогда малыш через определенный период решит попробовать его сам. Похвалить за это свое чадо можно, но главное – не переусердствовать.
Анна Лисичкина
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