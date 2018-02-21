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| | Океанологи обнаружили самых уродливых рыб в водах Австралии

Океанологи обнаружили самых уродливых рыб в водах Австралии

Вчера, 21:45
Океанологи обнаружили самых уродливых рыб в мире на глубине пяти километров в океанической акватории Австралии. Из глубинных вод были извлечены 42 000 особей, половина которых ученым еще неизвестна.

Океанологи обнаружили самых уродливых рыб в водах Австралии

 

В числе извлеченных рыб есть и рыба-капля, считающаяся эталоном самых уродливых животных. Кроме того, океанологи поймали несколько особей, которые относятся к бразильским светящимся акулам. Несмотря на свои маленькие размеры, эти рыбы способны нападать на рыб-гигантов, размером с китов, и вырывать огромные куски мяса из их тел.

Исследователи также обнаружили среди улова ящерологоловых рыб. Они имеют приплюснутую форму черепа. Также были пойманы рыбы-треноги. Для этих рыб характерно использование трех плавников с целью передвижения по дну океана.

Эксперты тщательно изучают океанических обитателей для того, чтобы определить каким именно образом рыбы выживают в холодной среде и постоянном недостатке пищи. Ученые определили, что многие живые существа обрастают мягкой, желеобразной оболочкой, способной противостоять давлению воды.
Татьяна Преображенская
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