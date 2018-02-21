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| | Ученые предлагают «заводить» женщину не ласками, а током

Ученые предлагают «заводить» женщину не ласками, а током

Вчера, 21:11
Американские исследователи из Университета Мичигана сделали сенсационное открытие. Они узнали способ легко возбудить женщину, даже не прибегая к интимным ласкам. Оказывается, дама может получить оргазм при попадании электрического разряда в нужную зону.

Ученые предлагают «заводить» женщину не ласками, а током

 

Выяснить данный факт специалистам помогли крысы, после чего эксперимент подтвердился с помощью 30 добровольцев-людей. Еженедельно каждой из женщин-участниц делали направленный удар током в ногу, в зону внутренней стороны лодыжки. Отмечается, что именно там находится большеберцовый нерв, который тянется непосредственно к крестцу поблизости дамских гениталий.

Стимуляция данного нерва вызывала у представительниц прекрасного пола половое возбуждение и увеличивала прилив крови к интимной зоне. После трех месяцев такой терапии женщины начинали жаждать секса без электротока. Теперь исследователи намерены проверить, насколько устойчив данный эффект.
Дарья Светозарова
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