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| | Учёные нашли простой способ продлить жизнь

Учёные нашли простой способ продлить жизнь

Вчера, 21:13
Эксперты из Британского журнала спортивной медицины нашли очередные подтверждения пользе физкультуры для продления жизни. Даже минимальная активность снижает риск смерти на 30%.

Учёные нашли простой способ продлить жизнь

 

Учёные из Великобритании обратили внимание, что смертность среди физически активных мужчин меньше, чем среди тех, кто никогда не занимается физкультурой. Они исследовали показатели мужчин старше 65 лет и пришли к поразительному выводу. Те, кто хотя бы 10 минут в день посвящает физической активности, живут дольше своих «ленивых» сверстников. Риск смерти у физически активных мужчин на 30% ниже.

Эксперты рекомендует ежедневно уделять занятиям физкультурой не менее 10 минут в день (лучше в два раза больше). Наиболее полезны бег трусцой или спортивная ходьба, езда на велосипеде и плавание. По возможности, занятия лучше проводить на свежем воздухе. Очень полезны в пожилом возрасте будут и силовые тренировки, например, 2 занятия с гантелями в неделю. Пожилым людям важно не переусердствовать и внимательно отслеживать пульс во время занятий.
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