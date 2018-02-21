Учёные нашли простой способ продлить жизнь

Эксперты из Британского журнала спортивной медицины нашли очередные подтверждения пользе физкультуры для продления жизни. Даже минимальная активность снижает риск смерти на 30%.

Учёные из Великобритании обратили внимание, что смертность среди физически активных мужчин меньше, чем среди тех, кто никогда не занимается физкультурой. Они исследовали показатели мужчин старше 65 лет и пришли к поразительному выводу. Те, кто хотя бы 10 минут в день посвящает физической активности, живут дольше своих «ленивых» сверстников. Риск смерти у физически активных мужчин на 30% ниже.Эксперты рекомендует ежедневно уделять занятиям физкультурой не менее 10 минут в день (лучше в два раза больше). Наиболее полезны бег трусцой или спортивная ходьба, езда на велосипеде и плавание. По возможности, занятия лучше проводить на свежем воздухе. Очень полезны в пожилом возрасте будут и силовые тренировки, например, 2 занятия с гантелями в неделю. Пожилым людям важно не переусердствовать и внимательно отслеживать пульс во время занятий.